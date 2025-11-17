Aleksandar Stankovic svela | Primo gol con la Serbia emozionante papà mi ha detto…

Internews24.com | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Aleksandar Stankovic, centrocampista del Club Brugge, dopo il suo primo gol con la Serbia. Tutti i dettagli in merito. Aleksandar Stankovic ha parlato a ai microfoni dei canali ufficiali della Federcalcio serba dopo il suo primo gol in nazionale. PRMO GOL CON LA SERBA – Una sensazione incredibile, è qualcosa che ho sognato fin da bambino. Sono molto felice, non vedo l’ora di chiamare la mia famiglia e brindare a questo obiettivo. Non ho ancora risposto, ho dovuto fare tutto in fretta, devo andare all’aeroporto, tornerò a casa. PAPA’ DEJAN – Mi ha chiamato, solo che non potevo chiamarlo, mi stavo facendo una doccia, quindi non vedo l’ora di chiamarlo. 🔗 Leggi su Internews24.com

aleksandar stankovic svela primo gol con la serbia emozionante pap224 mi ha detto8230

© Internews24.com - Aleksandar Stankovic svela: «Primo gol con la Serbia emozionante, papà mi ha detto…»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

aleksandar stankovic svela primoCT Serbia: “Contento per Stankovic e per la sua famiglia, è un ragazzo fenomenale” - Veljko Paunovic ha parlato in conferenza stampa del centrocampista di scuola Inter, ora in forza al Club Brugge ... Secondo msn.com

aleksandar stankovic svela primoMagic moment per Stankovic, arriva anche il primo gol con la Serbia. E l’Inter… - Stankovic nel giro di pochi mesi è diventato un punto fermo del Bruges e ha esordito in Nazionale. Da msn.com

aleksandar stankovic svela primoStankovic jr, c'è l'Inter nel futuro? Il progetto nerazzurro e la richiesta di Chivu - La frase che Piero Chiambretti rese celebre durante il Sanremo 2011 potrebbe tornare buona per descrivere quanto accadrà all’ Inter in futuro - Come scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Aleksandar Stankovic Svela Primo