Aleksandar Stankovic svela | Primo gol con la Serbia emozionante papà mi ha detto…

Inter News 24 Le parole di Aleksandar Stankovic, centrocampista del Club Brugge, dopo il suo primo gol con la Serbia. Tutti i dettagli in merito. Aleksandar Stankovic ha parlato a ai microfoni dei canali ufficiali della Federcalcio serba dopo il suo primo gol in nazionale. PRMO GOL CON LA SERBA – Una sensazione incredibile, è qualcosa che ho sognato fin da bambino. Sono molto felice, non vedo l’ora di chiamare la mia famiglia e brindare a questo obiettivo. Non ho ancora risposto, ho dovuto fare tutto in fretta, devo andare all’aeroporto, tornerò a casa. PAPA’ DEJAN – Mi ha chiamato, solo che non potevo chiamarlo, mi stavo facendo una doccia, quindi non vedo l’ora di chiamarlo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Aleksandar Stankovic svela: «Primo gol con la Serbia emozionante, papà mi ha detto…»

