ale colnago grande domenica le vittorie in tutto sono cinque

Domenica da incorniciare per Team Ale Colnago, con ben cinque vittorie con l’elite Rebecca Gariboldi e la juniores Elisa Bianchi ad Aigle (Svizzera), per la juniores Carlotta Lunghi a Tabina di Magreta, per l’allieva Greta Masini e l’allievo Omar Berlini a Notaresco Adriatico. A Tabina di Magreta al Bike Park Enzo Pinelli, hanno conquistato la maglia di campione provinciale Vittorio Giovanni Stefanelli(esordienti) Elia Caselli (allievi),Nicolò Fiumara (juniores), Anna Mucciarini(donne juniores)e Alessandro Barani (Under23), con l’organizzazione della U.S. Formiginese. Nella gara internazionale svizzera, Rebecca Gariboldi ha colto la sua terza e più prestigiosa vittoria stagionale, precedendo la tricolore Carlotta Borello e Lucia Bramati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

