Alcaraz sbaglia Sinner si getta a terra emozionato | rivivi l' esultanza di Jannik

Gazzetta.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner trionfa a Torino e si lascia andare con la sua "tipica" esultanza: steso a terra si gode la vittoria contro Alcaraz, tanto incredulo quanto stremato. Guarda il video e rivivi le emozioni delle Finals. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

alcaraz sbaglia sinner si getta a terra emozionato rivivi l esultanza di jannik

© Gazzetta.it - Alcaraz sbaglia, Sinner si getta a terra emozionato: rivivi l'esultanza di Jannik

