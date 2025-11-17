Alcaraz sbaglia Sinner si getta a terra emozionato | rivivi l' esultanza di Jannik
Jannik Sinner trionfa a Torino e si lascia andare con la sua "tipica" esultanza: steso a terra si gode la vittoria contro Alcaraz, tanto incredulo quanto stremato. Guarda il video e rivivi le emozioni delle Finals. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Oh! 0-30 #Alcaraz avanti in momento delicatissimo del secondo set. Due errori di Auger-Aliassime che poi rimedia al primo con il servizio vincente Il canadese sbaglia col dritto ? 2 MP Alcaraz #NittoATPFinals Vai su X
Fino al 6-5 è stato un match di grande livello, molto fisico. Peccato che Auger-Aliassime si sia fatto male al polpaccio. Sinner ha sbagliato qualche dritto in risposta. In teoria il gruppo adesso dovrebbe andare in discesa. Domani la sfida tra Fritz e Alcaraz dovre - facebook.com Vai su Facebook
ATP Finals, Sinner da urlo: batte Alcaraz in due set e si conferma Maestro davanti al pubblico di Torino - 5 e si conferma campione delle Nitto ATP Finals a Torino, dove dal 2023 non perde nemmeno un parziale ... Secondo sport.virgilio.it
MAESTRO, INSEGNACI! Jannik Sinner vince il braccio di ferro con Alcaraz e si conferma campione alle ATP Finals! - Jannik Sinner, per la seconda volta consecutiva, vince le ATP Finals senza perdere neppure un set. Riporta oasport.it
Sinner unico: piega Alcaraz in due set e si dimostra numero uno - 5 e conquista per il secondo anno consecutivo le ATP Finals di Torino ... Segnala panorama.it