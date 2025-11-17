Albertini sorpreso | Mi aspettavo l’Inter più in difficoltà il derby sarà interessante Esposito dimostra una cosa

Inter News 24 Le parole di Demetrio Albertini, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Demetrio Albertini ha parlato in zona mista a San Siro dopo Italia Norvegia. DERBY DI MILANO – Interessante. Spero sia una bella partita e forse oggi non c’è un favorito. Sia Inter che Milan sono oggettivamente partite bene, pensavo che i nerazzurri potessero avere qualche contraccolpo in più all’inizio dopo una stagione tanto dispendiosa. E invece hanno ricaricato le pile, ripartendo bene con un nuovo allenatore: meritano di trovarsi davanti. 🔗 Leggi su Internews24.com

