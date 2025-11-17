Al Teatro Corso di Mestre arriva l’ironia corrosiva di Sabina Guzzanti
Tutta la tagliente ironia e la critica sociale di Sabina Guzzanti condensati in 100 intensi minuti di spettacolo: Liberidì liberidà arriva venerdì 21 novembre (ore 21.15) al Teatro Corso di Mestre.Sabina Guzzanti tiene gli spettatori incollati alla poltrona riflettendo sul concetto di libertà. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Bilet Italia. . Vivi un’esperienza musicale indimenticabile – Il 4 febbraio 2026 al Teatro Corso di Mestre – THE MUSIC OF ENNIO MORRICONE – LORDS OF THE SOUND. Un emozionante omaggio al genio della musica da film, interpretato dalla celebre or - facebook.com Vai su Facebook
Katia Follesa torna a teatro: “No vabbè mi adoro” in doppia replica al Corso di Mestre - Katia Follesa porta il suo show “No vabbè mi adoro” al Teatro Corso di Mestre il 13 e 14 novembre. Lo riporta nordest24.it
Francesco Tesei, il mentalista più famoso d'Italia venerdì al Teatro Corso con il nuovo spettacolo Wow - 15) al Teatro Corso di Mestre con il nuovo spettacolo Wow, con cui stupirà il pubblico attraverso una ... Come scrive ilgazzettino.it
Maurizio Battista torna a Mestre con “Only Maurizio”: risate, musica e riflessioni al Teatro Corso - Maurizio Battista torna a Mestre il 29 novembre con “Only Maurizio”, il nuovo show che unisce comicità, musica ed emozione. Secondo nordest24.it