Akanji Inter inizia la preparazione al derby contro il Milan | Lautaro Thuram e Calhanoglu in campo

di Dario Bartolucci Akanji Inter, gli aggiornamenti alla vigilia del derby di domenica: il gruppo si riunisce ad Appiano con rientri importanti e dichiarazioni. Domani prenderà il via la preparazione dell’ Inter in vista del derby contro il Milan, in programma domenica sera. I nerazzurri torneranno ad allenarsi ad Appiano Gentile dopo i giorni di riposo concessi da Cristian Chivu. Presente subito Lautaro Martinez, rientrato dagli impegni con l’Argentina, insieme a Thuram e Calhanoglu, che ha fatto ritorno in anticipo dalla Turchia. Mercoledì si aggregheranno gli altri giocatori italiani, tra cui Barella, Frattesi, Bastoni e Dimarco, insieme a Sucic e Zielinski, impegnati con le rispettive Nazionali. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Akanji Inter, inizia la preparazione al derby contro il Milan: Lautaro, Thuram e Calhanoglu in campo

