Ahi Italia subito Pio e poi il buio Débacle-bis con la super Norvegia Per il Mondiale serve una svolta

Sport.quotidiano.net | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si esce tra i fischi, anche stavolta. E quelli della Scala del Calcio fanno più male rispetto a quelli sentiti in Moldova, perché arrivano dai 70mila cuori azzurri innamorati della Nazionale. Ma l’Italia ancora una volta ha tradito tutti: anzi, prima ha illuso i tifosi per un tempo (gol di Pio Esposito dopo dieci giri di lancette), contro la Norvegia che sembrava un gruppo di scolaretti in vacanza. Poi quando Haaland e compagni si sono svegliati e hanno cominciato a giocare a calcio, la squadra di Gattuso è stata travolta. L’1-4 finale è pesante, come e più il 3-0 incassato a Oslo lo scorso giugno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

