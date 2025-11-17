Ahi Italia subito Pio e poi il buio Débacle-bis con la super Norvegia Per il Mondiale serve una svolta
Si esce tra i fischi, anche stavolta. E quelli della Scala del Calcio fanno più male rispetto a quelli sentiti in Moldova, perché arrivano dai 70mila cuori azzurri innamorati della Nazionale. Ma l’Italia ancora una volta ha tradito tutti: anzi, prima ha illuso i tifosi per un tempo (gol di Pio Esposito dopo dieci giri di lancette), contro la Norvegia che sembrava un gruppo di scolaretti in vacanza. Poi quando Haaland e compagni si sono svegliati e hanno cominciato a giocare a calcio, la squadra di Gattuso è stata travolta. L’1-4 finale è pesante, come e più il 3-0 incassato a Oslo lo scorso giugno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Errico (Forza Italia): “Subito un fondo regionale per il turismo per il rilancio delle aree interne” - facebook.com Vai su Facebook
Oh, Italy, Pio first, and then darkness. A second debacle against the super Norway. The World Cup needs a turning point. - At San Siro, Gattuso's Azzurri performed well in the first half, leading with a goal from Esposito and dominating. Si legge su sport.quotidiano.net
Pagelle Italia-Norvegia 1-4: Pio Esposito si presenta, poi Haaland si sveglia. Crollo azzurro nella ripresa - 4 i top e flop del match: Pio Esposito si presenta ad Haaland che risponde con una doppietta dopo il pari siglato da Nusa. Riporta sport.virgilio.it
Italia, Adani impazzisce per il gol di Pio Esposito alla Norvegia: la bordata ad Haaland scatena i social - Pio Esposito sblocca il big match tra Italia e Norvegia e fa impazzire Adani in diretta tv. sport.virgilio.it scrive