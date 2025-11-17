Agriturist festeggia sessanta anni con una due giorni di eventi
ROMA – In occasione delle celebrazioni dei sessanta anni dalla nascita di Agriturist, l’associazione che raccoglie gli agriturismi in Italia, la rappresentanza di Agriturist Lazio, in collaborazione con Arsial e Regione Lazio, promuove una due giorni di eventi e convegni, per approfondire le principali tematiche del settore turistico e valorizzare le produzioni agricole di eccellenza. Si comincia martedì 18 novembre con il Forum: La Nuova Diversificazione in Agricoltura e l’Integrazione dei Servizi e dei Prodotti”, presso la storica Tenuta Borgo Pallavicini Mori, situata in via Tiberina 571 a Roma. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Scopri altri approfondimenti
Agricoltura e Turismo: Agriturist festeggia sessanta anni con una due giorni di eventi https://www.newtuscia.it/2025/11/14/agricoltura-e-turismo-agriturist-festeggia-sessanta-anni-con-una-due-giorni-di-eventi/ - facebook.com Vai su Facebook
Agriturist festeggia sessanta anni con una due giorni di eventi - In occasione delle celebrazioni dei sessanta anni dalla nascita di Agriturist, l’associazione che raccoglie gli agriturismi in Italia, la ... Riporta lopinionista.it
Agriturist festeggia 60 anni: a Roma il forum nazionale - ROMA In occasione del Forum Nazionale Agriturist 2025, che si terrà a Roma il 18 e 19 novembre, l’Associazione degli Agriturismi italiani, che fa capo a Confagricoltura, festeggerà il 60° anniversario ... Scrive corrieredellacalabria.it
Agriturist celebra 60 anni: il 18 e 19 convention annuale a Roma - (askanews) – In occasione del Forum Nazionale Agriturist 2025, che si terrà a Roma il 18 e 19 novembre, l’Associazione degli Agriturismi italiani, che fa capo a Confagricoltura, festegge ... Secondo askanews.it