After the hunt nuovo appuntamento con la rassegna Cinema d’argento
Nuovo appuntamento mercoledì 19 novembre alle ore 15, alla Multisala Politeama, con la rassegna "Cinema d’argento". In cartellone questa settimana, con biglietto di ingresso al prezzo speciale di 3 euro, il film "After the hunt - Dopo la caccia" (Usa, Italia, 2025) diretto da Luca Guadagnino. Nel. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
