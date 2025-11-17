After the Hunt | dopo la caccia Amazon svela la data di uscita su Prime Video

Il 20 novembre arriverà in streaming il film diretto da Luca Guadagnino con star Julia Roberts, Andrew Garfield e Ayo Edebiri. Amazon ha annunciato la data di uscita in streaming su Prime Video del film After the Hunt: Dopo la caccia, il progetto diretto da Luca Guadagnino che era stato presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia. L'appuntamento per gli spettatori è stato fissato al 20 novembre, come conferma un nuovo trailer pubblicato online. Cosa racconta After the Hunt Il film diretto da Luca Guadagnino, di cui potete leggere la nostra recensione, ha come protagonista Julia Roberts nella parte di Alma Olsson, costretta ad affrontare il suo passato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

