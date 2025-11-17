Affondato il peschereccio che fu di Angelo Vassallo il sindaco pescatore di Acciaroli

Fanpage.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era nel porto di Acciaroli ancorato, stamattina era in parte già affondato: nessuna ipotesi esclusa, anche se tutto lascerebbe credere a un problema strutturale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

