Affondato il peschereccio che fu di Angelo Vassallo il sindaco pescatore di Acciaroli

Era nel porto di Acciaroli ancorato, stamattina era in parte già affondato: nessuna ipotesi esclusa, anche se tutto lascerebbe credere a un problema strutturale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Questa mattina tre marinai sono stati tratti in salvo dalla Guardia Costiera dopo che il peschereccio su cui si trovavano è affondato al largo di Marina di Pisciotta, lungo la costa cilentana... - facebook.com Vai su Facebook

Peschereccio affonda nel salernitano: salvi tre marinai salernotoday.it/cronaca/pesche… citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/origina… Vai su X

Affondato il peschereccio che fu di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Acciaroli - Era nel porto di Acciaroli ancorato, stamattina era in parte già affondato: nessuna ipotesi esclusa, anche se tutto lascerebbe credere a un problema strutturale ... Scrive fanpage.it

Pollica, affonda lo storico peschereccio di Angelo Vassallo - L'articolo Pollica, affonda lo storico peschereccio di Angelo Vassallo proviene da OttoPagine. Segnala msn.com

Pollica, barca affondata nel porto: è della famiglia Vassallo - È stata un’amara sorpresa quella che, all’alba di oggi, ha accolto i proprietari dell’“Internazionale”, la storica imbarcazione della famiglia Vassallo. Lo riporta msn.com