Aeroporti di Roma celebra la giornata mondiale del passeggero con l’artista Sigalot

Anche quest’anno, Aeroporti di Roma, parte del Gruppo Mundys, aderisce alla Giornata Mondiale del Passeggero promossa da Aéroports de la Côte d’Azur, confermando il proprio impegno per un’accoglienza sempre più attenta, innovativa e centrata sull’esperienza del viaggiatore. “Aeroporti di Roma ha voluto aderire con entusiasmo all’invito dell’aeroporto della Costa Azzurra, del gruppo Mundi, di celebrare il World Passenger Day – spiega Giovanna De Cesare, Head of Corporate Communications, Brand Identity, Partnership, Events & CSR di Aeroporti di Roma a margine dell’evento – L’ha voluto fare chiamando uno degli artisti che già è presente all’interno dell’aeroporto con Master of Mistakes, un’opera imponente che ha già esposto nella Galleria di Arte Moderna e Contemporanea di Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

