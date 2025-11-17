Addio Netflix arriva la stangata di fine anno | l’aumento dei prezzi é fuori controllo

Netflix si prepara a un nuovo aumento dei prezzi in Europa, Italia inclusa, segnando una tappa importante nella sua strategia. Dopo i recenti rincari già attuati in diverse nazioni europee, la piattaforma di streaming americana ha annunciato un ulteriore adeguamento dei costi per gli abbonati, motivato dalla necessità di investire maggiormente in contenuti originali e innovazioni tecnologiche. Dopo aver registrato un rallentamento nella crescita degli abbonati, soprattutto in mercati maturi come quello italiano, Netflix ha deciso di rivedere i suoi piani tariffari con un aumento medio che varia dal 10 al 15% a seconda della tipologia di abbonamento. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it