Addio alle Gemelle Kessler la carriera delle due ballerine
Lutto nel mondo dello spettacolo. Le gemelle Kessler – Alice ed Ellen, nate il 20 agosto 1936 a Nerchau, Sassonia – si sono spente lo stesso giorno, il 17 novembre 2025, all’età di 89 anni, “presso la loro residenza di Grünwald, nei pressi di Monaco di Baviera”. Avevano deciso per il suicidio assistito. Il loro nome è rimasto legato a un’epoca d’oro dello spettacolo Il passaggio in Italia, a partire dal 1961, dove erano note anche come le “gambe della nazione”, consacrò il loro successo: la partecipazione al varietà ‘Giardino d’inverno’ e poi la presenza a ‘Studio Uno’ con la sigla ‘Da-da-un-pa’, fecero di Alice ed Ellen un fenomeno popolare Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
