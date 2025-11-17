Addio alle gemelle Kessler avevano 89 anni Aperta un' indagine della polizia | Ipotesi suicidio assistito

Sono state trovate senza vita nella loro casa in Germania le gemelle Alice ed Ellen Kessler, star dei programmi di varietà degli anni '60. La polizia tedesca ha aperto un'indagine sulle cause della loro morte e si ipotizza un suicidio assistito. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Addio alle gemelle Kessler, avevano 89 anni. Aperta un'indagine della polizia: "Ipotesi suicidio assistito"

