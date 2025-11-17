Addio a Piero da Saronno per oltre vent’anni ha raccontato la città con i suoi video
E’ morto a 86 anni Piergiuseppe Vellini, conosciuto da tutti come Piero da Saronno, videomaker che da oltre 20 anni raccontava la città di Saronno attraverso filmati pubblicati online. Ha raccontato persone, eventi, pezzi di storia della città, con il suo modo gentile, sempre in punta di piedi, diventando preziosa memoria storica. Saronno dice addio . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
