Adani risponde alle polemiche | Non volevo offendere nessuno! Su Haaland penso una cosa importante!
Adani risponde a Haaland: “Era solo ironia”. Ecco le dichiarazioni dell’opinionista della Rai Lele Adani ha voluto fare chiarezza sulle parole pronunciate durante la telecronaca di Italia-Norvegia, riguardo al gol di Pio Esposito. Il commentatore ed ex calciatore, durante una diretta Twitch con Antonio Cassano, ha spiegato meglio il suo intervento e il contesto dietro . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Francesco Pio Esposito ne ha segnato un altro, il giovane centravanti dell’Inter ha sbloccato Italia-Norvegia in apertura, con una bella girata all’interno dell’area di rigore che gli vale il terzo gol in azzurro. In cabina di commento per Rai 1, Daniele Adani non ha - facebook.com Vai su Facebook
Adani risponde alle polemiche: «Non volevo offendere nessuno! Su Haaland penso una cosa importante!» - Ecco le dichiarazioni dell’opinionista della Rai Lele Adani ha voluto fare chiarezza sulle parole pronunciate durante la telecronaca di Italia- Da calcionews24.com