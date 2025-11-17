Adani chiarisce il suo commento su Haaland e Esposito | Solo ironia nessun attacco

Inter News 24 Adani dice la sua su Halaand! Le parole del commentatore su quanto affermato dal norvegese su Pio Esposito. Lele Adani ha voluto chiarire il suo commento durante la telecronaca di Italia-Norvegia, riguardante il gol di Pio Esposito. Il difensore ed ex calciatore, nel corso di una diretta Twitch con Antonio Cassano, ha spiegato le sue parole e ha voluto mettere in chiaro la sua intenzione dietro la frase sul bomber del Manchester City e l’attaccante dell’ Inter. Adani ha dichiarato: «Voglio dire una cosa a quelli in malafede, distratti, invidiosi e a quelli che hanno colto male il messaggio: solo l’umorismo legato mi ha fatto richiamare quanto accaduto il giorno prima in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Adani chiarisce il suo commento su Haaland e Esposito: «Solo ironia, nessun attacco»

