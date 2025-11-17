Acqua | Comune di Firenze la vuole di nuovo pubblica Approvato odg Pd-Avs Funaro dovrà agire

Il consiglio comunale di Firenze ha approvato a maggioranza l'ordine del giorno proposto dai capigruppo della maggioranza, ovvero Luca Milani (Pd), Caterina Arciprete (Avs-Ecolò) e Michela Monaco (Lista Funaro), affinché "l'acqua venga riconosciuta come bene pubblico essenziale, da gestire nell'interesse collettivo e senza fini di lucro" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Acqua: Comune di Firenze la vuole di nuovo pubblica. Approvato odg Pd-Avs. Funaro dovrà agire

