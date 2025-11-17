Tempo di lettura: 2 minuti Anche se divisi dagli interessi criminali i clan sanno mettersi d’accordo quando l’affare è allettante: emerge anche questo dall’ordinanza eseguita dai carabinieri di Castello di Cisterna che oggi, coordinati dalla Dda (pm Woodcock e Toscano), hanno notificato 44 arresti tra le fila dei clan Russo di Nola e Licciardi di Secondigliano. Grazie alle intercettazioni i militari scoprono una maxi truffa da 5 milioni di euro compiuta ai danni di un cospicuo numero di clienti dell’Enel (le modalità non sono state chiarite del tutto) che vede coinvolto un gruppo di persone la maggior parte delle quali sono risultati appartenenti ai clan camorristici Russo, Licciardi, Cava e Fabbrocino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Accordo tra 4 clan per spartirsi 50% di una truffa da 5 milioni