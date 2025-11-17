A tempo perso | nel Bastione San Giacomo la mostra di Pierpaolo Petrosillo

BRINDISI - Venerdi 21 novembre alle ore 18.00 presso il Bastione San Giacomo, via Nazario Sauro a Brindisi, sarà inaugurata la mostra “A tempo perso” di Pierpaolo Petrosillo, all’interno della quale, l’artista e scrittore brindisino esporrà le sue creazioni realizzate nel corso degli anni. Si. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

