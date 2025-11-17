A teatro la scelta di Celestino V diventa un grido di pace

Quando la storia bussa di nuovo alla porta del presente, il teatro diventa il luogo dove ascoltarla. Con “La distanza dalla luna” il regista e musicista Davide Cavuti guida lo spettatore dentro la decisione di Celestino V, trasformando un gesto antico in una riflessione viva sulle nostre inquietudini collettive. Il riconoscimento istituzionale e il suo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - A teatro la scelta di Celestino V diventa un grido di pace

Scopri altri approfondimenti

Un teatro che mette al centro la contemporaneità, le voci femminili e le questioni sociali più urgenti”. È questa – come riporta oggi La Sicilia – la direzione artistica impressa da Roberta Torre alla nuova stagione del Teatro Pirandello. Una scelta chiara, corag - facebook.com Vai su Facebook

A TEATRO MARCO BOCCI E FABRIZIO SABATUCCI IN “LA DISTANZA DALLA LUNA” DEDICATO A PAPA CELESTINO V | 22 E 23 NOVEMBRE++ - doc Ci sono momenti della storia che tornano a farsi sentire con una forza che attraversa i secoli. Segnala abruzzonews24.com

San Celestino V: il Papa eremita celebrato il 19 maggio - Scopri la storia di San Celestino V, il Papa eremita, e le curiosità legate alla sua celebrazione il 19 maggio. Secondo quotidiano.net

Celestino V rivive nel cuore di Isernia - La semplicità e l’autenticità del popolo isernino racchiuse nei frutti raccolti e donati al nuovo Papa, figlio della stessa terra e fonte di speranza per chi aveva sete di giustizia e fraternità. Scrive rainews.it