A I Vaccari nasce una nuova scuola d' infanzia

Ilpiacenza.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla sinergia tra le cooperative sociali Eureka e Casa del Fanciullo, col sostegno di Fondazione di Piacenza Vigevano e in collaborazione con alcuni docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, nasce in località I Vaccari la nuova scuola dell’infanzia “Giraffe verdi”. Fiore all’occhiello. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

a i vaccari nasce una nuova scuola d infanzia

© Ilpiacenza.it - A I Vaccari nasce una nuova scuola d'infanzia

News recenti che potrebbero piacerti

vaccari nasce nuova scuolaA I Vaccari nasce una nuova scuola d'infanzia - Dalla sinergia tra le cooperative sociali Eureka e Casa del Fanciullo, col sostegno di Fondazione di Piacenza Vigevano e in collaborazione con alcuni docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ... Da ilpiacenza.it

Cerca Video su questo argomento: Vaccari Nasce Nuova Scuola