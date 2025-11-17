A Foggia rubano anche i panni stesi all' aperto
Quello dei furti da rubagalline in città è uno dei temi meno scottanti e preoccupanti nella terra vessata e piegata dalla virulenza delle batterie mafiose. Tuttavia, nei piccoli reati possiamo trovare la risposta a tante domande sul perché ad esempio Foggia e la provincia continuino perennemente. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Foggia: Rubano un auto ma vengono intercettati e tratti in arresto dalla Polizia di Stato https://www.ilsipontino.net/foggia-rubano-un-auto-ma-vengono-intercettati-e-tratti-in-arresto-dalla-polizia-di-stato/ - facebook.com Vai su Facebook
Ordinanza 'panni stesi', sindaco Sestri Levante "tutte falsità" - Il regolamento di polizia urbana di Sestri Levante, altrimenti detta 'ordinanza dei panni stesi', continua a tenere banco tanto che il sindaco Francesco Solinas ha deciso di tenere una conferenza ... Da ansa.it
Panni stesi in casa per tutto l’inverno: ecco i metodi più efficaci per tenere lontana l’umidità dagli ambienti chiusi - Panni stesi in casa per tutto l’inverno, ci sono dei metodi molto efficaci per tenere lontana l’umidità: scopriamo quali. Segnala blitzquotidiano.it