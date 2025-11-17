A far la lotta comincia tu | il Sottoscala 9 contro la violenza sulle donne
Proseguono gli interessanti appuntamenti al Sottoscala 9 che propone dal 19 al 25 novembre una serie di appuntamenti pensati in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.Una triste ricorrenza che è doveroso ricordare e al Sottoscala 9 si fa con la. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
A far la lotta comincia tu. Sabato 22 novembre scendiamo in strada per la Manifestazione Nazionale Transfemminista contro la violenza su tutte le donne. Per l’autodeterminazione e per un futuro libero da oppressioni. Il Circolo resterà chiuso per sosten - facebook.com Vai su Facebook
Giuseppe Piano... un viaggio che comincia in palestra e approda sui ring italiani Storia di una rinascita: la lotta con la bilancia, il sacrificio, la dedizione, la passione e i pugni Vai su X
Dua Lipa, l'omaggio a Raffaella Carrà con "A far l'amore comincia tu" - C'era anche Stefano De Martino tra i 73000 spettatori che ieri sera sono andati a Milano a sentire il concerto di Dua Lipa. Segnala repubblica.it
Dua Lipa a Milano, l'omaggio a Raffaella Carrà con la canzone A far l'amore comincia tu - Nel corso del concerto a Milano, Dua Lipa ha omaggiato Raffaella Carrà esibendosi sulle note del brano A far l’amore comincia tu. Secondo tg24.sky.it
A far la moda comincia tu, omaggio alla libera Carrà - tute aderenti e scandalose degli anni '60 ai trionfi di ruches degli anni '80, dall'optical al rosso ostentato, il suo colore preferito, Raffaella Carrà è stata ... ansa.it scrive