184 euro in più sullo stipendio | per chi cambia la busta paga
È una prospettiva quasi unica per i dipendenti pubblici: firmare il terzo contratto in tre anni, dopo il lungo blocco decennale che ha congelato gli stipendi per quasi due lustri. Il ministro Paolo Zangrillo ha già messo nero su bianco la "direttiva madre", stanziando quasi 10 miliardi di euro per questa tornata contrattuale. A guidare le danze, come riporta ilMessaggero, è l'Aran, l'agenzia governativa per i rinnovi del pubblico impiego, che ha appena ottenuto il via libera dal Collegio di indirizzo sul calcolo della rappresentatività sindacale per il 2025-2027.Si parte a dicembre con le Funzioni centrali, i dipendenti ministeriali: l'atto di indirizzo è pronto e la convocazione dei sindacati è imminente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
