Zombieland 3 | il regista Ruben Fleischer svela quando potrebbe arrivare nelle sale

Il filmmaker, in una nuova intervista, ha rivelato i suoi progetti legati al franchise con star Emma Stone e Woody Harrelson. Zombieland 3 potrebbe diventare realtà e il regista Ruben Fleischer ha svelando quando il nuovo sequel potrebbe debuttare nei cinema. Il secondo capitolo della storia era arrivato nei cinema nel 2019, dieci anni dopo il primo film, e il progetto era di proporre la terza avventura nel 2029. I progetti per Zombieland 3 Fleischer, parlando ai microfoni di Deadline, ha spiegato: "Spero che realizzeremo Zombieland 3 nel 2029. Stiamo iniziando a parlarne perché il primo è uscito nel 2009, e poi il secondo lo abbiamo realizzato nel 2019, e abbiamo in un certo senso lasciato tutti in sospeso dicendo 'Ci . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

