Zombieland 3 | il regista Ruben Fleischer svela quando potrebbe arrivare nelle sale
Il filmmaker, in una nuova intervista, ha rivelato i suoi progetti legati al franchise con star Emma Stone e Woody Harrelson. Zombieland 3 potrebbe diventare realtà e il regista Ruben Fleischer ha svelando quando il nuovo sequel potrebbe debuttare nei cinema. Il secondo capitolo della storia era arrivato nei cinema nel 2019, dieci anni dopo il primo film, e il progetto era di proporre la terza avventura nel 2029. I progetti per Zombieland 3 Fleischer, parlando ai microfoni di Deadline, ha spiegato: "Spero che realizzeremo Zombieland 3 nel 2029. Stiamo iniziando a parlarne perché il primo è uscito nel 2009, e poi il secondo lo abbiamo realizzato nel 2019, e abbiamo in un certo senso lasciato tutti in sospeso dicendo 'Ci . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Scopri altri approfondimenti
Durante l'attività stampa per il terzo Now You See Me, il regista #RubenFleischer e l'attore #JesseEisenberg hanno detto che hanno in programma di realizzare un terzo film della saga horror-comedy #Zombieland. L'idea sarebbe di farlo uscire nel 2029, così - facebook.com Vai su Facebook
Zombieland 3: il regista svela quando potrebbe arrivare al cinema - Ruben Fleischer punta al 2029 per Zombieland 3, seguendo il ciclo decennale dei film. Riporta cinefilos.it
Zombieland, in arrivo un terzo capitolo? Parla il regista della saga - Era il 2009 quando nelle sale di tutto il mondo usciva Benvenuti a Zombieland, commedia horror diventata in breve tempo un instant cult. Scrive cinematographe.it
Zombieland 3 potrebbe finalmente diventare realtà - Ruben Fleischer, che attualmente sta promuovendo Now You See Me: Now You Don't, ovviamente non ha dimenticato Zombieland, e l'ultima volta che abbiamo visto Tallahassee, Columbus, Wichita e Little ... Da gamereactor.it