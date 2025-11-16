Zelensky | revisione delle aziende corrotte e rinnovo dei vertici
Che in guerra la tenuta militare sia profondamente intrecciata a quella politica, e viceversa, non è certo una novità. Ma, forse, in questo momento l’Ucraina sta sperimentando la validità di . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
ZELENSKY ASSEDIATO DAI RUSSI E DALLA CORUZIONE DEI “SUOI” A Pokrovsk entrano i soldati di Mosca e a Zaporizhzhia è ritirata. Si allarga lo scandalo “Mida” che lambisce il presidente «Il Fatto Quotidiano» 12 Nov 202 Michela A. G. Iaccarino Per l’int - facebook.com Vai su Facebook
Corruzione in Ucraina, Zelensky accelera le riforme sulla trasparenza e avvia il repulisti ai vertici dei colossi energetici - Il presidente ordina un "reboot completo" delle istituzioni energetiche statali in risposta alle recenti inchieste per corruzione ... ilfattoquotidiano.it scrive
Zelensky pronto a fornire le terre rare a Trump: “Aziende Usa investano qui”. Il retroscena degli accordi ritardati - Roma, 4 febbraio 2025 – Senza giri di parole Donald Trump ha annunciato di voler condizionare gli aiuti americani all'Ucraina a un accordo sull'export di terre rare di cui è ricca Kiev, ovvero ... Come scrive quotidiano.net
Zelensky,aziende occidentali forniscono industria militare russa - Volodymyr Zelensky ha affermato che le aziende occidentali, comprese quelle tedesche e ceche, continuano a rifornire l'industria militare russa, chiedendo sanzioni nei loro confronti. Segnala ansa.it