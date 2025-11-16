Il medico Xavier Emmanuelli, fondatore e presidente onorario del servizio di assistenza sociale francese Samu Social, è morto a Parigi all’età di 87 anni, a seguito di un malore probabilmente di origine cardiaca, come comunicato dalla stessa organizzazione, che ha espresso profondo cordoglio per la sua scomparsa. Negli anni 70, Emmanuelli fu anche tra i fondatori di Medici Senza Frontiere, l’Ong insignita del Nobel per la Pace. Nel 1993, a Parigi, diede vita a Samu Social, un servizio di emergenza umanitaria oggi presente in diverse città francesi e internazionali, dedicato a fornire assistenza, supporto medico ambulatoriale e cure infermieristiche alle persone senza fissa dimora e in difficoltà sociale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Xavier Emmanuelli morto a Parigi: era stato tra i fondatori di Medici senza frontiere