Walter Delogu il messaggio per la figlia Andrea e la foto con Evan dopo Ballando | Stasera hai vinto per lui

È stata una puntata emozionante l'ultima di Ballando con le stelle in onda sabato 15 novembre, per il ritorno in pista di Andrea Delogu dopo la tragica perdita del fratello Evan, scomparso il 29 ottobre scorso a soli 18 anni a causa di un incidente in moto."Questa cosa è successa, io l'ho saputa.

Il cuore a volte batte anche se è morto. " Sono queste le parole che Walter Delogu, il papà di Evan, ha scritto sui social dopo la perdita del figlio, per ringraziare chi si è stretto attorno alla loro famiglia in questi giorni che sembrano impossibili da affrontare.

