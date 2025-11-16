Volley serie b Cavallino 4 Torri tutto facile contro Ravenna | tre punti preziosi

cavallino 4 torri 3 pietro pezzi ra 0 Parziali: 25-22, 25-20, 25-18 Tutto come da pronostico al palasport di Ferrara, dove la Cavallino liquida in tre set la Consar Pietro Pezzi. In piazzale Atleti Azzurri d’Italia di fatto non c’è partita: troppo superiore la squadra di Dall’Olio, che non fa sconti alla selezione ravennate, composta da tanti giovani promettenti che stanno però faticando a reggere l’urto della serie B. I ko rimediati contro Querzoli Volley Forlì e Sab Group Rubicone restano quindi al momento le uniche macchie nel percorso dei granata, che con 12 punti in sei turni possono guardare con ottimismo al prosieguo della stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley serie b. Cavallino 4 Torri, tutto facile contro Ravenna: tre punti preziosi

