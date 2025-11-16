Voi fuori è finita Ballando con le stelle il colpo di scena che spiazza tutti
Il sabato sera di Rai1 continua a brillare con Ballando con le stelle, lo show che unisce emozione, talento e imprevisti. L’ottava puntata, trasmessa il 15 novembre e condotta come sempre da Milly Carlucci, ha regalato momenti intensi e inattesi: tra eliminazioni a sorpresa, un ritiro sofferto e performance che hanno emozionato il pubblico. A rendere ancora più vivace la serata, la presenza di Massimiliano Rosolino nel ruolo di assistente della “Sala delle Stelle”, sostituendo Paolo Belli, impegnato questa volta come concorrente. Giuria e ospiti speciali: la serata entra nel vivo. La giuria fissa – Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto – ha animato la puntata con commenti equilibrati tra ironia e competenza tecnica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Epic Records Italy. Nitro · DELLAMORTE DELLAMORE. L’attesa è finita! INCUBI, il nuovo album di @robertdenitro, è finalmente fuori #NewEpicFriday @sonymusicitaly - facebook.com Vai su Facebook
Maria Esposito, chi è?/ Da Mare Fuori a Ballando con le Stelle: “Vengo da quel mondo lì…” - Maria Esposito di Mare Fuori pronta per Ballando con le Stelle e l'uscita in sala del film Io sono Rosa Ricci: "Avverto la pressione... Scrive ilsussidiario.net
Ballando con le stelle 2025, chi ha vinto ieri, 4 ottobre: Barbara d'Urso fuori dal podio - La seconda puntata di Ballando con le stelle 2025, andata in onda sabato 4 ottobre su Rai 1, ha visto ancora una volta Barbara d’Urso restare fuori dal podio. Riporta it.blastingnews.com
Ballando con le Stelle, Andrea Delogu: "La mia storia con Luigi Bruno è finita, sto male, ho combattuto fino all'ultimo" - Andrea Delogu ha deciso di aprire il suo cuore in una delle serate più attese di Ballando con le Stelle. Si legge su comingsoon.it