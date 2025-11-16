Vlahovic non ha giocato Serbia Lettonia | cosa filtra sul serbo in vista della sfida con la Fiorentina al rientro dopo la sosta Gli aggiornamenti

Vlahovic ha saltato la Lettonia per un sovraccarico all’adduttore: la Juve lo valuterà, ma Spalletti dovrebbe riaverlo per la Fiorentina. Arriva un piccolo allarme dalla Serbia per la Juventus e per Luciano Spalletti. Dusan Vlahovic non ha preso parte all’ultima partita della sua nazionale, la sfida vinta 2-1 contro la Lettonia. L’attaccante bianconero è stato costretto a fermarsi ai box a causa di un problema muscolare rimediato proprio durante il ritiro in questi giorni. Si tratta, nello specifico, di un sovraccarico all’adduttore, un fastidio che ha spinto lo staff medico serbo, d’intesa con il giocatore, a non rischiarlo, lasciandolo a riposo precauzionale per l’inutile match ( la Serbia era già eliminata dal Mondiale ). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic non ha giocato Serbia Lettonia: cosa filtra sul serbo in vista della sfida con la Fiorentina al rientro dopo la sosta. Gli aggiornamenti

