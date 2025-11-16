Vittoria in rimonta La Vigor si porta in vantaggio Il Camerino ribalta il risultato
Camerino 3 Vigor Montecosaro 1: Bartoloni, Barilaro, Corazzi, Scotini, Di Luca, Ferretti, Frinconi (33’ st Raponi), Cicci (42’ st Carnevali), Maccioni (26’ st Jachetta), Gubinelli (11’ st Recchioni), Marchionni (44’ st Staffolani A.). All. Giacometti. VIGOR MONTECOSARO: Velaj, Tidei, Beruschi, Giordani (22’ st Antolini), Pepi (1’ st Silvestri), Rossini, Pesaresi (40’ st Colonnini), Ghergo, Ribichini, Cicconetti, Mancini. All. Menghini. Arbitro: Esposito di San Benedetto. Reti: 3’ Pesaresi, 34’ Cicci, 45’ pt Di Luca, 49’ st Jachetta. La partita comincia in salita per il Camerino quando al terzo minuto una palla dalla destra è illuminante per Pesaresi che a tu per tu col portiere la infila nell’angolino basso a destra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Campobasso da sogno: rimonta al Morgagni e vittoria 3-2 sul Forlì https://www.molisenews24.it/campobasso-da-sogno-rimonta-al-morgagni-e-vittoria-3-2-sul-forli-128486.html?_unique_id=6917be42538e5 - facebook.com Vai su Facebook
Women | Una super vittoria in rimonta in UEFA Women's Champions League Vai su X
Camerino mette fine al digiuno - Dopo un mese senza vittorie, la formazione di mister Giacometti si impone contro la Vigor Montecosaro Dopo un mese il Camerino torna alla vittoria e lo fa sempre al Livio Luzi, superando ... Si legge su youtvrs.it
Test di ambizioni: Savio e Perconti chiamate ad una prova di maturità - Al Vianello questo weekend andrà in scena una classica del calcio laziale, Savio – Vigor Perconti, che, dopo l’ultima settimana, con la vittoria in rimonta dei blaugrana sull’Accademia Frosinone ed il ... Scrive gazzettaregionale.it
Calcio a 5. Vigor e Atletico. Entrambe in campo. Due gare difficili - I primi, dopo la vittoria in rimonta sul campo del Futsal... Da lanazione.it