Vis Di Paola ribalta il Guidonia La vince Stellone con i cambi
VIS 2 GUIDONIA 1 VIS (3-4-2-1): Pozzi; Ceccacci, Tonucci (1’ st Ventre), Bove; Zoia, Paganini, Di Paola (36’ st Nina), Vezzoni; Machin (1’ st Berengo), Giovannini; Stabile. All. Stellone. A disp. Tatò, Guarnone, Forte, Beghetto, Mariani, Franchetti, Ascione, Consalvi. GUIDONIA (3-5-2): Mazzi; Mulè, Cristini, Esempio; Zappella, Mastrantonio (24’ st Falleni), Santoro (29’ st Sannipoli), Tascone (37’ st Franchini), Tessiore; Bernardotto, Spavone (37’ st Calì). All. Ginestra. A disp. Stellato, Galletti, Stefanelli, Calzone, Russo, Vitturini. Arbitro: Angelillo di Nola. Reti: 29’ pt Esempio, 7’ st Berengo, 16’ st Di Paola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
