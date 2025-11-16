Virtus c’è l’Italia per digerire l’Eurolega A Barcellona prosegue il ’mal di trasferta’

Una giornata per preparare il confronto di domani con Treviso. Un giorno per proseguire – lo trovate nelle pagine di cronaca – la questione legata al prossimo match di Eurolega con il Maccabi Tel Aviv. E una giornata per metabolizzare la sconfitta di Barcellona. Confronto che non si è discostato molto dal cammino che la Virtus ha imboccato in questa Eurolega. Imbattibile tra le mura amiche, grazie anche alla spinta di un PalaDozza sempre caldo e capace, in particolare, di mietere vittime eccellenti. Dal Real Madrid all’esordio all’ultimo confronto con l’Efes Istanbul, passando attraverso Monaco e Panathinaikos. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

