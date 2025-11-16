Violento frontale a Montano Lucino in via Roma sono 5 le persone ferite
Intervento di soccorso tecnico urgente a Montano Lucino nella serata di ieri, intorno alle 20.30, per un incidente in via Roma. Due vetture si sono scontrate frontalmente e nell’impatto sono rimaste coinvolte cinque persone: due diciottenni, due diciannovenni e un uomo di 50 anni.Le prime. 🔗 Leggi su Quicomo.it
