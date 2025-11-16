Violento frontale a Montano Lucino in via Roma sono 5 le persone ferite

Quicomo.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervento di soccorso tecnico urgente a Montano Lucino nella serata di ieri, intorno alle 20.30, per un incidente in via Roma. Due vetture si sono scontrate frontalmente e nell’impatto sono rimaste coinvolte cinque persone: due diciottenni, due diciannovenni e un uomo di 50 anni.Le prime. 🔗 Leggi su Quicomo.it

violento frontale a montano lucino in via roma sono 5 le persone ferite

© Quicomo.it - Violento frontale a Montano Lucino in via Roma, sono 5 le persone ferite

Altre letture consigliate

violento frontale montano lucinoDue frontali, dieci feriti in poche ore: gli schianti di oggi ad Erba ed in serata a Montano Lucino, le immagini - Traffico paralizzato in via Roma: lungo intervento dei vigili del fuoco per rimuovere le vetture. ciaocomo.it scrive

violento frontale montano lucinoFrontale fra due vetture a Montano, cinque feriti - L'intervento di sanitari e forze vigili del fuoco ieri sera alle ... Secondo espansionetv.it

violento frontale montano lucinoFrontale a Montano Lucino cinque feriti lievi - Sabato 15 Novembre alle ore 20:30: Squadre dei Vigili del Fuoco in azione per un grave incidente stradale frontale tra due ... valtellinanews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Violento Frontale Montano Lucino