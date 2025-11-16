Video | Momento storico ad Abbadia | il sottopasso è finalmente a doppio senso

Leccotoday.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un momento storico: ad Abbadia Lariana in questi giorni gli automobilisti stanno vivendo un assaggio di quello che sarà fra qualche settimana, quando l'intervento sarà terminato. Il sottopasso ferroviario di via per Novegolo, i cui lavori sono scattati lo scorso giugno e hanno visto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

