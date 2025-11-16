VIDEO | Maxi carico di fuochi d' artificio sequestrato in un hub di spedizioni
La polizia di Stato ha sequestrato un carico di 1.500 pericolosissimi ordigni rudimentali spediti a Catania tramite un ignaro corriere che cura le spedizioni in ambito nazionale ed internazionale. Il maxi sequestro è stato eseguito dai poliziotti della squadra artificieri della questura di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
