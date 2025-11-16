vianese la festa diventa un giorno di gloria nuovo campo cinque gol al salso e vetta

La festa perfetta. In Eccellenza è da urlo l’esordio della Vianese sul nuovo sintetico di casa: 5-0 sul Salsomaggiore (7 punti) e anche vetta conquistata per una notte. Rossoblù a valanga con Martinez, Ouabakent (rig.), Vaccari, Cortesi e Bertetti (rig.). Con 31 punti, ecco il +1 sul NibbianoValtidone che oggi giocherà sul campo del BrescelloPiccardo. Prima del match c’è stata l’inaugurazione del manto sintetico e non solo: il progetto comprende anche una riqualificazione della struttura di Viano, vedi l’impianto di illuminazione e l’aggiunta di nuovi spogliatoi e locali. Il taglio del nastro è avvenuto con piccoli atleti del vivaio, affiancati dal patron rossoblù Enrico Grassi e dal sindaco di Viano Fabrizio Corti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

