Viaggio nel business della street art cosa c' è dietro i murales che colorano Palermo

Parlare al muro è davvero tempo perso? Chiedetelo a chi ne ha fatto un mestiere o un'attività imprenditoriale che a volte offre anche posti di lavoro. Chiedetelo a quegli artisti che sul muro si esprimono, che su una parete incidono le proprie emozioni, che disegnano sogni o delusioni, speranza o. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Altre letture consigliate

Mister Holiday. Cepu · New Beginning Business. La tua valigia è pronta...e il tuo business? ? Basta sognare: concretizzalo! Se la febbre del viaggio non ti passa, trasformala nella tua professione! Mister Holiday ti permette di aprire la tua agenzia viaggi in fr - facebook.com Vai su Facebook

Viaggio nel business della street art, cosa c’è dietro i murales che colorano Palermo - Chiedetelo a chi ne ha fatto un mestiere o un’attività imprenditoriale che a volte offre anche posti di lavoro. Scrive mondopalermo.it

Festival Seta: lezioni di cinese e viaggio nella street art pratese - Ultimo giorno del festival Seta a Prato con lezioni di cinese, laboratori culturali, incontri sul business con la Cina e un concerto rock dei The Sino Hearts. Segnala lanazione.it

La mostra “Mudec Invasion”: il viaggio della street art in un museo milanese - Il muralismo e la street art sono espressioni artistiche che rappresentano un pilastro importante della cultura del ventesimo secolo e degli anni duemila. Lo riporta gaeta.it