Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-11-2025 ore 09 | 25
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione al momento è scorrevole su gran parte della rete viaria della nostra regione diamo uno sguardo ai cantieri Sono in corso i lavori di manutenzione che interessano il ponte dell'Industria nelle Notti da oggi 16 novembre fino al 19 novembre fascia oraria 226 la circolazione sul ponte dell'Industria è interdetta al transito veicolare mentre su via del Porto Fluviale il transito interdetto tra via delle Conce via della riva Ostiense solo nel caso di via del Porto Fluviale il divieto non coinvolge residenti e veicoli diretti alle aree interne ai fabbricati poi dalle 22 del 20 novembre alle 6 del 24 novembre la chiusura del Ponte dell'Industria in vigore giorno e notte anche su via del Porto Fluviale nel tratto compreso tra l'intersezione con via delle Conce è quella con via della riva Ostiense a eccezione dei residenti e dei veicoli diretti alle aree nei fabbricati dettagli sul sito e sull'app di Astral infomobilità Concludiamo con il trasporto pubblico capitolino sulla linea della metropolitana per consentire lavori di riqualificazione della stazione Anagnina da domani 17 novembre Fino al prossimo 5 dicembre il servizio in direzione Anagnina sarà limitato alla stazione di Subaugusta da dove partiranno bus sostitutivi da Giorgia e Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio
