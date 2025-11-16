Venezuela Trump | In un certo senso ho deciso cosa fare ma non posso dirlo Machado leader dell’opposizione ai militari | Disobbedite a Maduro

“In un certo senso ho deciso ” i prossimi passi nei confronti del Venezuela, ma “non posso dirvi quali sono”. Donald Trump non svela le carte nella partita che ha scelto di giocare contro il paese sudamericano, di fronte alla cui coste ha schierato una flotta di navi militari. Un eventuale attacco contradirebbe la promessa elettorale di non iniziare nuovi conflitti e anche quella al Congresso, al quale nelle ultime settimane il capo della Casa Bianca ha assicurato che non c’erano preparativi in atto per un’azione. L’uomo è difficilmente prevedibile, ma una cosa è certa: l’iniziativa di Washington, inizialmente annunciata per contrastare il traffico di droga, appare sempre più diretta contro il regime chavista e la persona di Nicolas Maduro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Venezuela, Trump: “In un certo senso ho deciso cosa fare ma non posso dirlo”. Machado, leader dell’opposizione, ai militari: “Disobbedite a Maduro”

