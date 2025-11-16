Venezuela portaerei americana Gerald Ford arrivata nel Mar dei Caraibi | Nuovo attacco Usa contro nave della droga nel Pacifico 3 morti

L'amministrazione statunitense considera ancora troppo alti i dazi che l'Unione europea applica alle esportazioni americane, nonostante l'intesa già raggiunta tra le due parti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Venezuela, portaerei americana Gerald Ford arrivata nel Mar dei Caraibi | Nuovo attacco Usa contro nave della droga nel Pacifico, 3 morti

Altri contenuti sullo stesso argomento

La USS Gerald R. Ford, la più grande portaerei a disposizione degli Stati Uniti, e dovrebbe posizionarsi a breve al largo del Venezuela, a distanza sufficiente per colpire il territorio del paese. È l’ultimo passaggio di un impressionante spostamento di forze nav - facebook.com Vai su Facebook

Navi da guerra, 15mila soldati e la portaerei. Trump avverte: “In Venezuela? So cosa fare” Vai su X

Cosa faranno gli Stati Uniti con tutte quelle navi da guerra in Venezuela - Sta arrivando al largo del paese la più grande portaerei americana, mentre l'opposizione venezuelana ha chiesto all'esercito di disertare ... Da ilpost.it

La portaerei americana Ford è arrivata nel mar dei Caraibi: il Venezuela mobilita l'esercito - Sale la tensione tra Washington e Caracas: la Francia condanna le manovre statunitensi, mentre Regno Unito e Colombia sospendono la cooperazione di intelligence con l'esercito americano ... today.it scrive

Tensione Usa-Venezuela su narcos, portaerei Ford nei Caraibi. Maduro ordina mobilitazione - L'amministrazione del presidente Donald Trump accusa Maduro di essere a capo di un cartello della droga e di aver persino autorizzato operazioni della Cia in Venezuela. Segnala tg24.sky.it