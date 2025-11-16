Venezuela Maduro libera Camilo Castro | il Trentini francese torna a casa

A darne notizia è lo stesso presidente francese, Emmanuel Macron. Il 41enne era scomparso lo scorso 26 giugno al confine tra Venezuela e Colombia, dove vive. Il suo caso richiama quello del cooperante 46enne italiano Alberto Trentini, detenuto senza incriminazione nel Paese di Maduro da un anno. Intanto, la leader dell'opposizione venezuelana e premio Nobel della Pace, Maria Corina Machado, ha rivolto un forte appello agli uomini che "obbediscono agli ordini infami" del presidente Maduro a deporre le armi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Venezuela, Maduro libera Camilo Castro: il Trentini francese torna a casa

