Venezuela Maduro libera Camilo Castro | il Trentini francese torna a casa

Ildifforme.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A darne notizia è lo stesso presidente francese, Emmanuel Macron. Il 41enne era scomparso lo scorso 26 giugno al confine tra Venezuela e Colombia, dove vive. Il suo caso richiama quello del cooperante 46enne italiano Alberto Trentini, detenuto senza incriminazione nel Paese di Maduro da un anno. Intanto, la leader dell'opposizione venezuelana e premio Nobel della Pace, Maria Corina Machado, ha rivolto un forte appello agli uomini che "obbediscono agli ordini infami" del presidente Maduro a deporre le armi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

