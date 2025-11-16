Venezuela Maduro libera Camilo Castro il Trentini francese | era detenuto da 5 mesi

Il francese Camilo Castro, scomparso a giugno e detenuto in Venezuela, è stato liberato. Sollievo della famiglia. Il caso richiama quello dell’italiano Alberto Trentini, ancora in carcere da un anno senza accuse. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In altre parole - La7. . Alberto Trentini in carcere da un anno in Venezuela senza accuse, la buonanotte di Massimo Gramellini #la7 #inaltreparole #massimogramellini #albertotrentini #albertotrentinilibero #Trentini #Venezuela #Maduro #Caracas #meloni - facebook.com Vai su Facebook

Venezuela, ora Maduro mobilita l'esercito: pronti a una guerriglia «stile Vietnam» contro un eventuale attacco Usa Vai su X

Venezuela, Maduro libera Camilo Castro, il “Trentini” francese: era detenuto da 5 mesi - Il francese Camilo Castro, scomparso a giugno e detenuto in Venezuela, è stato liberato. fanpage.it scrive

Destini diversi. Maduro libera Camilo Castro, "il Trentini" francese - Macron annuncia la liberazione del cittadino francese che era detenuto da mesi senza incriminazioni nelle carceri di Caracas. Da msn.com

Venezuela, liberato cittadino francese detenuto: l’annuncio di Macron su X - L'arresto del 41enne Camilo Castro, scomparso il 26 giugno al confine tra Venezuela e Colombia, era stato rivelato dalla sua famiglia e da Amnesty International. Da tg24.sky.it