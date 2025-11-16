Venezuela Maduro | Esercitazioni militari irresponsabili non ci lasceremo intimidire

Il presidente del Venezuela Nicolás Maduro ha criticato le esercitazioni navali congiunte di Trinidad e Tobago con gli Stati Uniti definendole “ irresponsabili “. “ Non ci lasceremo intimidire “, ha ribadito il leader di Caracas parlando ai suoi sostenitori. Durante cinque giorni di manovre, in programma dal 16 al 21 novembre, navi e aerei statunitensi si avvicineranno a meno di 15 km dalla costa venezuelana. Washington e Port-of-Spain sostengono che si tratti di un addestramento antidroga di routine ma Maduro lo interpreta come una provocazione. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Venezuela, Maduro: "Esercitazioni militari irresponsabili, non ci lasceremo intimidire"

