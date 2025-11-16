Venezuela Macron annuncia rilascio cittadino francese | Camilo Castro è libero

Periodicodaily.com | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Detenuto da fine giugno in Venezuela, è stato liberato Camilo Castro, cittadino francese. Ad annunciarlo il presidente francese, Emmanuel Macron. "Camilo Castro è libero – si legge in un post su X – Condivido il sollievo dei suoi cari e ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per la sua liberazione".  Di Castro, 41 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

venezuela macron annuncia rilascioVenezuela in fiamme: Maduro chiama alla mobilitazione, Machado invoca la disobbedienza. Scarcerato il Trentini francese - Il presidente ordina una marcia permanente contro le esercitazioni Usa e Washington studia il “dopo- Si legge su affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Venezuela Macron Annuncia Rilascio