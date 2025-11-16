Venezuela Macron annuncia rilascio cittadino francese | Camilo Castro è libero
(Adnkronos) – Detenuto da fine giugno in Venezuela, è stato liberato Camilo Castro, cittadino francese. Ad annunciarlo il presidente francese, Emmanuel Macron. "Camilo Castro è libero – si legge in un post su X – Condivido il sollievo dei suoi cari e ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per la sua liberazione". Di Castro, 41 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
