Venezia il delfino Mimmo allontanato per metterlo al sicuro | ma lui torna sei ore dopo

Mimmo, il delfino che da oltre un mese nuota nel bacino di San Marco a Venezia, è stato spinto a spostarsi in acque più tranquille, verso il mare aperto, ma per ricercatori e ambientalisti le preoccupazioni non sono finite. Dopo sei ore infatti, il delfino ha fatto marcia indietro ed è tornato a scorrazzare in laguna. Nei prossimi giorni, si tenterà nuovamente di accompagnarlo lontano. Nella giornata di ieri le operazioni, coordinate dalla Capitaneria di Porto, avevano coinvolto Guardia costiera, Vigili del fuoco, Guardia di Finanza, Polizia locale e Protezione civile. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

