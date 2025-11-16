Vecchi sull’Inter U23 | Oaktree guarda ai top club vi racconto il mio rapporto con Chivu
Inter News 24 . Le parole del tecnico nerazzurro. Alla guida dell’ Inter U23, vera e propria rivelazione del Girone A di Serie C, c’è Stefano Vecchi. Il tecnico 54enne, rientrato alla base nerazzurra dopo i trionfi con la Primavera e la breve esperienza in prima squadra post-esonero di Frank de Boer, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del nuovo progetto della società di Viale della Liberazione. Vecchi ha spiegato come la proprietà (Oaktree) abbia capito l’importanza di far crescere i talenti in una “filiera unica”, guardando a ciò che fanno i top club europei. 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
MAROTTA SULL'ABBATTIMENTO DI SAN SIRO! "San Siro? Per i vecchi romantici, pensare all’abbattimento di San Siro porta amarezza e nostalgia. Io stesso, per la prima volta, ci sono entrato nel 1966… È stato un contenitore di enormi emozioni. Ma così n - facebook.com Vai su Facebook
Baccin racconta l'Inter U23: "Ogni stagione c'è un obiettivo chiaro, Oaktree studia i top club". Vecchi: "Dialogo costante con Chivu" - Sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport trova spazio anche un'intervista a Dario Baccin, vice direttore sportivo nerazzurro e responsabile dell'Inter ... Si legge su msn.com
Vecchi, l'allenatore ideale per i giovani dell'Inter U23 - L'Inter Under 23 è ufficialmente nata, quarta seconda squadra di un club di Serie A dopo Juve Next Gen (2018), Atalanta Under 23 (2023) e Milan Futuro (2024). Segnala tuttosport.com
LIVE - Ospitaletto-Inter U23, 0-1 al 57': David calcia una punizione bellissima, nerazzurri in vantaggio! - Anche Vecchi mette mano ai suoi: entra Lavelli in attacco, finisce la gara di Iddrissou. Come scrive msn.com